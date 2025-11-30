Логотип РИА URA.RU
Экономика

Недвижимость

В Кургане продается популярный бар в крупном микрорайоне

30 ноября 2025 в 11:05
Кафе и гостиничный комплекс продают в Кургане

Кафе и гостиничный комплекс продают в Кургане

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Восточном микрорайоне Кургана выставили на продажу бар вместе с гостевым комплексом. Об этом говорится в объявлении. Кафе-бар Vostochny пользуется популярностью у горожан.

«Продаю коммерческую недвижимость, действующий бизнес в Восточном микрорайоне. Цена — 55 000 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Циан».

Уточняется, что оборудование кафе находится в рабочем состоянии. В комплексе сделан ремонт.

Продолжение после рекламы

Ранее в Кургане были выставлены на продажу закрывшееся кафе «Капкан» на трассе «Иртыш» и кафе Terrazza с четырехлетней историей, а также действующее придорожное кафе на 261 километре трассы Р-254 «Иртыш». Теперь на продажу поступил популярный у горожан кафе-бар Vostochny вместе с гостевым комплексом в Восточном микрорайоне.

