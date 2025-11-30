В Кургане продается популярный бар в крупном микрорайоне
Кафе и гостиничный комплекс продают в Кургане
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Восточном микрорайоне Кургана выставили на продажу бар вместе с гостевым комплексом. Об этом говорится в объявлении. Кафе-бар Vostochny пользуется популярностью у горожан.
«Продаю коммерческую недвижимость, действующий бизнес в Восточном микрорайоне. Цена — 55 000 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Циан».
Уточняется, что оборудование кафе находится в рабочем состоянии. В комплексе сделан ремонт.
Ранее в Кургане были выставлены на продажу закрывшееся кафе «Капкан» на трассе «Иртыш» и кафе Terrazza с четырехлетней историей, а также действующее придорожное кафе на 261 километре трассы Р-254 «Иртыш». Теперь на продажу поступил популярный у горожан кафе-бар Vostochny вместе с гостевым комплексом в Восточном микрорайоне.
- Иван30 ноября 2025 11:28Да там гостиница очень комфортная, пользовались не раз.