В Кургане продается популярный бар в крупном микрорайоне

В Восточном микрорайоне Кургана выставили на продажу бар вместе с гостевым комплексом. Об этом говорится в объявлении. Кафе-бар Vostochny пользуется популярностью у горожан.

Ранее в Кургане были выставлены на продажу закрывшееся кафе «Капкан» на трассе «Иртыш» и кафе Terrazza с четырехлетней историей, а также действующее придорожное кафе на 261 километре трассы Р-254 «Иртыш». Теперь на продажу поступил популярный у горожан кафе-бар Vostochny вместе с гостевым комплексом в Восточном микрорайоне.