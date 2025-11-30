«Единственная отдушина»: депутаты и чиновники Екатеринбурга поделились самым сокровенным

Впервые День матери отметили в 1998 году Фото: Илья Московец © URA.RU

30 ноября в России отмечают День матери. В честь этого праздника чиновники мэрии Екатеринбурга и депутаты по просьбе URA.RU поделились самыми теплыми воспоминаниями про своих мам — как путешествовали с ними, учились шить, готовились к экзаменам, как приезжали в родной дом наполняться силами.

Начальник департамента культуры мэрии Илья Марков очень гордится мамой. Он поделился, что, несмотря на техническое образование, она стала талантливой журналисткой. Приобретенный навык мама Маркова реализовала в газете.

Илья Марков вспомнил отдых в горах с родителями

Глава департамента вспомнил, как, будучи маленьким, проводил время с мамой и папой во время их свадебного путешествия. Время, когда семья Марковых покоряла горы на севере Свердловской области, запомнилось ему больше всего.

Перед тем, как рассказать про свои воспоминания, депутат гордумы Игорь Володин подчеркнул, что мама в его жизни была самым главным человеком, который в любой момент готов был поддержать, несмотря ни на что. «Лишь три года назад я стал взрослым — тогда не стало моей мамы. До этого оставался ребенком», — посетовал депутат.

Его история связана со временами, когда он работал в уголовном розыске, а времяпрепровождение с мамой было редкостью, но давало погрузиться в детство и восстанавливало силы. «Единственная отдушина — это приехать к маме в Шайдуриху. От нее я ощущал поддержку и любовь, что помогало с новыми силами выходить на работу», — вспомнил Володин.

Евгений Копелян слушал маму, выбирая профессию

Директор департамента промышленной политики Евгений Копелян вспомнил, когда перед ним стоял выбор, с какой профессией связать будущее. Мнение мамы расставило все точки над i. «Советы самого близкого человека помогли расставить приоритеты и пойти дальше», — сказал Копелян. При этом он не стал скрывать, что сфера, в которой он хотел работать, никак не связана с нынешней. «Далеко не то, чем сейчас занимаюсь», — подытожил Копелян.

Свою маму депутат гордумы Елена Бондаренко называет главным другом и советником. Ее она благодарит за то, что научила жить, справляться с невзгодами, воспитывать ребенка и в целом дала колоссальный опыт. «Если что-то происходит, то первая, кто поможет, естественно, мама», — поделилась депутат.

Одним из светлых воспоминаний для нее стали уроки шитья от мамы в детстве, которые по сей день пригождаются. «К примеру, сейчас мы шьем сети для бойцов спецоперации на Украине. Перенятый опыт очень важен для меня», — сказала Бондаренко.

Депутат Дмитрий Сергин вспоминает период, когда восстанавливался после потери ноги из-за падения с мотоцикла. «Это было, когда я ездил к бабушке. Тогда мама купила путевку и должна была отправиться отдыхать, но перед этим заехала к бабушке и узнала о ЧП. Моментально она отказалась от отпуска и отправилась ко мне», — рассказал депутат.

Мама Сергина в течение трех месяцев находилась рядом с ним. «Поддерживала, заботилась, давала любовь, она сделала все для меня. Материнская любовь не знает преград», — отметил он.

Фото: Илья Московец © URA.RU

У депутата гордумы Сергея Козлова семья военных, поэтому на время своей службы его отвозили к бабушке и дедушке в Иркутскую область. Общаться с мамой ему удавалось только письмами — их назвал депутат долгожданными, ведь окутывали его любовью и лаской. Козлов вспомнил, что при первой за долгое время встрече с мамой он ее не узнал, но именно это сделало ее незабываемой. «Без наших мам у нас бы ничего не было», — добавил он.

