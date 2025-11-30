В центре Екатеринбурга обновляют мурал, который испортили вандалы

На улице Бажова в Екатеринбурге начались ремонтные работы по восстановлению граффити, которое отражает красоту баскетбола. Об этом URA.RU рассказали местные жители. Ранее уличный рисунок повредили неизвестные.

Ранее Екатеринбург получил неформальное звание российской столицы стрит-арта. Этот статус город заслужил благодаря ежегодным уличным фестивалям, которые привлекают художников со всего мира, а также благодаря бесчисленным работам, украшающим фасады зданий, заборы и даже трансформаторные будки.