Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Авто

Машину для апокалипсиса заметили в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге заметили Apocalypse Juggernaut 6x6
30 ноября 2025 в 05:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Авто может спокойно ездить по бездорожью

Авто может спокойно ездить по бездорожью

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На одной из зимних парковок города была замечена машина, которая способна пережить апокалипсис. Это Apocalypse Juggernaut 6x6. В основе авто стоит пикап RAM 1500 TRX. Находкой поделились подписчики в сообществе «Привет был замечен Екатеринбург».

«Три оси, шесть колес, внешность как у болотного монстра и 850-сильный двигатель 6,2 л HEMI V8 SRT. С места до сотни такая махина берет всего за четыре секунды, а по бездорожью катит как по пробитой колее», — сообщают подписчики группы.

Ранее в Екатеринбурге заметили редкий спортивный автомобиль McLaren 765LT. Предполагается, что такая машина является единственной в городе. Ее цена начинается от 33 миллионов рублей.

Продолжение после рекламы

Фото: сообщество «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети "ВКонтакте

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал