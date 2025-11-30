Авто может спокойно ездить по бездорожью Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На одной из зимних парковок города была замечена машина, которая способна пережить апокалипсис. Это Apocalypse Juggernaut 6x6. В основе авто стоит пикап RAM 1500 TRX. Находкой поделились подписчики в сообществе «Привет был замечен Екатеринбург».

«Три оси, шесть колес, внешность как у болотного монстра и 850-сильный двигатель 6,2 л HEMI V8 SRT. С места до сотни такая махина берет всего за четыре секунды, а по бездорожью катит как по пробитой колее», — сообщают подписчики группы.

Ранее в Екатеринбурге заметили редкий спортивный автомобиль McLaren 765LT. Предполагается, что такая машина является единственной в городе. Ее цена начинается от 33 миллионов рублей.

