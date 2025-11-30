Оттепель остается в Свердловской области
Последний день осени принес оттепель для свердловчан
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Свердловской области тепло даже и не думает уходить из региона. Несмотря на последний день осени, столбики термометров будут показывать положительные значения. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«В воскресенье на Среднем Урале ожидается продолжение оттепели. Теплый воздух с запада продолжает поступать на территорию региона, распространяясь по северной периферии антициклона, центр которого находится над Казахстаном», — сказано в прогнозе.
В Екатеринбурге в последний день осени ожидается облачная погода без осадков. Температура днем составит +4, а к вечеру опустится до 0 градусов. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.
Примерно такая же погода ожидается и в первых днях декабря. Плюсовая температура останется в области еще на некоторое время.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!