Оттепель остается в Свердловской области

В Свердловской области тепло даже и не думает уходить из региона. Несмотря на последний день осени, столбики термометров будут показывать положительные значения. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«В воскресенье на Среднем Урале ожидается продолжение оттепели. Теплый воздух с запада продолжает поступать на территорию региона, распространяясь по северной периферии антициклона, центр которого находится над Казахстаном», — сказано в прогнозе.

В Екатеринбурге в последний день осени ожидается облачная погода без осадков. Температура днем составит +4, а к вечеру опустится до 0 градусов. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.

