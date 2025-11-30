Свердловский рыбак похвастался уловом щук, которых поймал возле аэродрома
В Свердловской области хорошо клевала щука возле заброшенного аэродрома
Фото: Илья Московец © URA.RU
Житель Свердловской области наловил больших щук на реке в селе Петрокаменское, где раньше был аэродром. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Ловились увесистые щуки возле Петрокаменского, аэродром. Там же клевал и лещ», — сообщается в паблике «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее свердловчанин поймал в озере двух осетров весом по пять с половиной килограммов каждый. Рыбалка была в клубе «Клевые озерки».
Щуки клевали на приманку
