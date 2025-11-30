Активисты бьют тревогу из-за готовящегося сноса дома Топоркова в Екатеринбурге

Дом Топоркова в Екатеринбурге построен в XIX веке Фото: Размик Закарян © URA.RU

На сайте Управления госохраны объектов культурного наследия появился документ, который градозащитники в Екатеринбурге называют «смертным приговором» для знаменитого дома Топоркова. Экспертиза может легализовать снос исторического здания на улице Чернышевского, 6. Ситуация вызывает беспокойство волонтеров сообщества «Том Сойер Фест», которые провели работы по восстановлению особняка. О подробностях — в материале URA.RU.

Волонтеры пытаются спасти исторический дом

Особняк построен в русском стиле Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тревогу забили активисты движения «Том Сойер Фест» и местные градозащитники. Поводом стало издание акта государственной историко-культурной экспертизы. Цель документа — обеспечение сохранности памятников архитектуры, находящихся рядом с домом Топоркова. Однако в тексте экспертизы написано — «проект сноса существующего дома и строительство двухэтажного офисного здания». Это первое документальное подтверждение того, что тревожило волонтеров: дом, который в 2019 году восстанавливали всем миром, решили снести. Вместо деревянного особняка 1888 года постройки предполагается возведение офисного новостроя «с нуля».

Суть проблемы

История дома Топоркова — это пример того, как гражданское общество пыталось спасти архитектурный объект своими руками. В 2019 году в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» сотни волонтеров на средства, собранные бизнесом и горожанами, отреставрировали фасад здания. Это стало символом возрождения и любви к Екатеринбургу. По словам волонтеров, десятки экспертов подтвердили ценность дома, но вместо диалога люди наблюдают бульдозерную дипломатию. Если снос дома произойдет, это станет сигналом для горожан: ваша инициатива наказывается, а история ничего не стоит, считают активисты.

Продолжение после рекламы

Кто строит?

Проект реализует АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области». Учитывая, что учредителем АО выступает региональное министерство, получается, что на месте восстановленного волонтерами дома появится офисное здание с государственным участием.

Итог и перспективы решения проблемы

Ситуация вокруг дома Топоркова переросла размер локального градостроительного конфликта. Активисты призывают надзорные органы проверить законность расходования средств госструктурой, наличие конфликтных интересов среди сотрудников, документацию экспертизы. По закону без археологических раскопок на улице Чернышевского, 6 — исторический особняк сносить нельзя. Сам участок, на котором расположен дом Топоркова, принадлежал ООО «Стройтех». Бизнесменом Максимом Пузанковым, который сейчас находится в бегах из-за уголовного дела о мошенничестве, предпринималась попытка снести здание в 2019 году. В начале 2024 года Пузанков вновь попытался его уничтожить. Благодаря усилиям защитников здания ситуация получила огласку на федеральном уровне, и снос был приостановлен. Пока же над историческим домом на улице Чернышевского снова нависла тень экскаватора.