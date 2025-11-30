Логотип РИА URA.RU
Обгоревшее тело нашли в доме недалеко от Екатеринбурга

30 ноября 2025 в 11:24
Спасатели потушили пожар в поселке Исток

Фото: Размик Закарян © URA.RU

После пожара в доме в поселке Исток рядом с Екатеринбургом обнаружили тело мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России в регионе.

«В Кадровом переулке в поселке Исток, где горели постройки, нашли тело мужчины. Причины происшествия устанавливаются», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Уточняется, что спасатели потушили пожар за 27 минут. Огонь бушевал на площади 23 квадратов.

