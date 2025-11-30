Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Мужчину с ножом и в крови заметили жители в фитнес-зале Екатеринбурга

30 ноября 2025 в 10:52
В Екатеринбурге увидели нападавшего с ножом

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В фитнес-зале на улице Титова в Екатеринбурге был замечен окровавленный мужчина, в руках у которого был нож. Об этом рассказали очевидцы.

«В зале Powerhouse заметили окровавленного человека с ножом. На месте были медики и полиция», — передает портал E1.RU. Уточняется, что инцидент произошел вечером 29 ноября.

В СК и УМВД России по Екатеринбургу направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

