Мужчину с ножом и в крови заметили жители в фитнес-зале Екатеринбурга
30 ноября 2025 в 10:52
В Екатеринбурге увидели нападавшего с ножом
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В фитнес-зале на улице Титова в Екатеринбурге был замечен окровавленный мужчина, в руках у которого был нож. Об этом рассказали очевидцы.
«В зале Powerhouse заметили окровавленного человека с ножом. На месте были медики и полиция», — передает портал E1.RU. Уточняется, что инцидент произошел вечером 29 ноября.
В СК и УМВД России по Екатеринбургу направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
