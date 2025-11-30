Инициированное в рамках программы поддержки старшего поколения событие призвано способствовать организации культурного досуга пенсионеров Фото: Анна Кричфалушая @ URA.RU

Партия «Новые люди» 29 ноября провела в ресторане «Облака» бесплатное дискотечное мероприятие для пожилых жителей Перми. Инициированное в рамках программы поддержки старшего поколения событие призвано способствовать организации культурного досуга пенсионеров. Девиз мероприятия — «Время жить по-новому!».

«Мы как партия работаем с разной аудиторией. И заметили, что для молодых ребят есть огромное количество возможностей в России: форумы и фестивали. А для людей старшего поколения, к сожалению, такого нет. Сейчас последовательно реализуем мероприятия, направленные на улучшение качества жизни пожилых людей. Например, продолжаем работу над законодательной инициативой, предусматривающей введение карты, которая позволит пенсионерам бесплатно посещать культурно-массовые мероприятия. Это буквально аналог „Пушкинской карты“ для молодежи. Решили остановиться на названии „Дягилевская карта“. Сегодняшнее мероприятие уже второе по счету в череде событий в рамках проекта. Первое заключалось в открытом кинопросмотре фильма „Август“ (16+)», — отметил руководитель Регионального отделения партии «Новые люди» в Пермском крае Егор Лаптев.

Программа мероприятия включила в себя ряд активностей: мастер-классы по созданию клубники в шоколаде и игрушек для бездомных животных в приютах. Кроме того, для участников были созданы зоны для общения и работала тематическая фотозона с профессиональным фотографом.

«Раньше я работала в торговле. Сейчас — на пенсии, но являюсь председателем дома. Оттуда и узнала про мероприятие. Мне все очень понравилось: танцпол, зажигательный мастер-класс по индийским танцам. Расширяю свой кругозор. Так что, не стареют душой ветераны. Кроме того, мы сегодня сделали полезное и доброе дело — помогли животным. Мастер-класс с клубникой в шоколаде — для меня вообще диковинка. Переняла этот рецепт и обязательно приготовлю своим близким», — поделилась 65-летняя участница фестиваля Татьяна Нельзина.

Ключевым моментом вечера стало выступление диджеев с подготовленной шоу-программой. Это особенно понравилось пенсионерке Галине Кичигиной. Женщине недавно исполнилось 73 года.

«Организаторы угадали на все 100%, решив устроить дискотеку. В молодости я занималась твистом и чарльстоном. Мне и сейчас это безумно интересно. Ждем следующих мероприятий. Уверена, организаторы нас удивят», — добавила участница фестиваля.

Организаторы отмечают, что основная цель фестиваля — сформировать позитивное восприятие пенсионного возраста как периода, открывающего новые горизонты и возможности для активной жизни. Есть стремление показать, что выход на пенсию — это не завершение активного жизненного пути, а начало нового этапа, богатого интересными событиями и шансами для самореализации.

«Даже если посмотреть на моих родителей: они все реже куда-то выбираются. К сожалению, чем старше становится человек, тем он становится более одиноким. Вне зависимости от ситуации. В пожилом возрасте люди начинают уходить в себя. И именно за счет таких мероприятий, как сегодня, люди реально начинают жить по-новому. Я считаю, что люди серебряного возраста тоже хотят раскрепоститься», — считает первый заместитель Молодежного парламента Перми от партии «Новые люди», партнер мероприятия Антон Силуков.

По его словам, танцы — это всегда яркие эмоции. Вид досуга, который связан с взаимодействием, новыми встречами. И такие дискотеки сближают людей, говорит собеседник.

«По депутатской работе я замечаю, что чаще всего к нам обращаются люди старшего возраста. И этот запрос был услышан. Мы придумали проект „Жить по-новому“. Сегодня мы получили колоссальный отклик от участников. Будем продолжать. Дальнейшие мероприятия пока держим в секрете, но это точно будут новые форматы, которые интересны нашим жителям почтенного возраста», — подчеркнул депутат Пермской городской Думы от партии «Новые люди» Алексей Овчинников.

И добавил, что культурные акции и социальные проекты — это постоянная деятельность, направленная на повышение качества жизни населения всех возрастных групп в краевой столице. Все желающие могут ознакомиться с инициативами и следить за анонсами мероприятий в социальных сетях партии «ВКонтакте» и в Telegram-канале.