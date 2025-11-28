Более тысячи ямальцев прошли обследование в ходе ночной диспансеризации

В городах Ямала прошла масштабная ночная диспансеризация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Ямала проявили высокий интерес к акции, в рамках которой врачи принимали пациентов в вечернее время для проверки здоровья. Всего за один день медицинские осмотры посетили более тысячи северян, проживающих в крупных городах и поселках региона. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

«27 ноября. 1059 человек прошли обследование в Ноябрьске, Новом Уренгое и Пангодах. Ждем вас», — отметил Сергей Токарев в своем telegram-канале.

Акция продолжится в других населенных пунктах округа в ближайшие недели. В Надыме врачи примут пациентов 29 ноября и 13 декабря. В Тазовском и Тарко-Сале ночная диспансеризация запланирована на 4 декабря. Жители Нового Уренгоя и Муравленко смогут проверить свое здоровье в вечернее время 10 декабря.

