В Челябинской области резко ухудшится погода

30 ноября 2025 в 12:16
Миндортранс предупреждает челябинских водителей об ухудшении погоды

Миндортранс предупреждает челябинских водителей об ухудшении погоды

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В горных районах Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили водителей в министерстве дорожного транспорта региона. 

«Предупреждаем о возникновении неблагоприятных и опасных метеорологических явлений. 30 ноября в горных районах области местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица», — сообщают в региональном миндортрансе. 

Ведомство обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными за рулем и соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами. Неблагоприятные погодные условия требуют от автомобилистов снижения скорости и увеличения дистанции.

