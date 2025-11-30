В Челябинской области резко ухудшится погода

Миндортранс предупреждает челябинских водителей об ухудшении погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В горных районах Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили водителей в министерстве дорожного транспорта региона.

«Предупреждаем о возникновении неблагоприятных и опасных метеорологических явлений. 30 ноября в горных районах области местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица», — сообщают в региональном миндортрансе.