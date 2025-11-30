В Челябинской области резко ухудшится погода
Миндортранс предупреждает челябинских водителей об ухудшении погоды
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В горных районах Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили водителей в министерстве дорожного транспорта региона.
«Предупреждаем о возникновении неблагоприятных и опасных метеорологических явлений. 30 ноября в горных районах области местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица», — сообщают в региональном миндортрансе.
Ведомство обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными за рулем и соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами. Неблагоприятные погодные условия требуют от автомобилистов снижения скорости и увеличения дистанции.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!