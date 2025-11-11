Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

Возле пермской школы загорелся автобус. Видео

11 ноября 2025 в 12:22
В результате происшествия никто не пострадал

В результате происшествия никто не пострадал

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Фролы близ Перми загорелся автобус, который стоял возле школы «Навигатор». Кадрами горящего транспортного средства с URA.RU поделились очевидцы.

«Ой, смотрите, ребята, горим!», —комментирует один из очевидцев. Судя по всему, видео снято учащимся школы — за кадром слышен голос преподавателя, который дает ученикам команду покинуть здание. На других кадрах видно, как ученики выходят из здания школы, а также находящегося по соседству физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Впресс-службе минитерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что пострадавших в результате возгорания автобуса нет. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю информацию уточняют. 

