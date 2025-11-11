Возле пермской школы загорелся автобус. Видео
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В селе Фролы близ Перми загорелся автобус, который стоял возле школы «Навигатор». Кадрами горящего транспортного средства с URA.RU поделились очевидцы.
«Ой, смотрите, ребята, горим!», —комментирует один из очевидцев. Судя по всему, видео снято учащимся школы — за кадром слышен голос преподавателя, который дает ученикам команду покинуть здание. На других кадрах видно, как ученики выходят из здания школы, а также находящегося по соседству физкультурно-оздоровительного комплекса.
Впресс-службе минитерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что пострадавших в результате возгорания автобуса нет. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю информацию уточняют.
