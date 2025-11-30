Глава Евродипломатии запаниковала из-за последствий конфискации российских активов
Бельгия требует гарантий ЕС по использованию замороженных активов РФ
Фото: Официальный сайт президента Украины
Бельгия продолжает настаивать на гарантиях ЕС перед одобрением плана по использованию замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
«У Бельгии обоснованные опасения. Прежде всего, необходимо снизить риски, а затем распределить бремя этих рисков по общему согласию», — сказала глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова передает РИА Новости.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер официально предупредил европейских коллег о последствиях данного шага. В направленном в Еврокомиссию письме он указал, что поспешная реализация плана разрушит перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее еврокомиссия не смогла добиться согласия Бельгии на использование замороженных российских активов для финансирования Украины, несмотря на поддержку плана со стороны США, сообщает RT. Ключевым условием реализации проекта по выделению 140 млрд евро остается поиск юридической структуры для дальнейшей иммобилизации средств.
