Армия и оружие

ВСУ охватила паника из-за одного шага России

WSJ: мощь ударов ВС РФ по линиям снабжения ВСУ возрастает
30 ноября 2025 в 14:40
По данным издания, мощь армии России не предвещает ничего хорошего для способности Украины удержать позиции в 2026-м

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

ВСУ тревожно наблюдают за возросшей мощью ударов ВС РФ по линиям снабжения Киева с помощью беспилотников. Об этом сообщили иностранные журналисты.

«Растущая мощь России в нанесении ударов по украинским линиям снабжения с помощью беспилотников является самым важным изменением в конфликте в 2025 году — более существенным, чем постепенное занятие территорий российскими войсками», — пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских боевиков и аналитиков. Издание также отметило навыки России в нанесении ударов на средней дистанции. Как подчеркнул аналитик вашингтонского Института изучения военных действий Джордж Баррос, удары ВС РФ, блокирующие объекты на расстоянии 40-70 км от линии фронта, превосходят украинские.

Ранее российские военные наносили массированные удары по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины в ответ на атаки украинских беспилотников по российским регионам. Также сообщается о масштабных потерях ВСУ и продвижении российских войск на некоторых направлениях.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

