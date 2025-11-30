ВСУ убили двух мирных жителей в Белгородской области
30 ноября 2025 в 15:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате атаки украинских беспилотников в селе Березовка Борисовского округа двое мужчин погибли. Об этом сообщил губернатор Гладков.
