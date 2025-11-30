SZ: Бельгия одобрит передачу Украине российских активов при одном условии
Бельгия требует гарантий для своей страны от других членов Евросоюза
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключил возможности преобразовать российские активы в кредиты для Украины. Об этом сообщили немецкие журналисты.
Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, для этого премьер-министр потребовал неких гарантий от остальных членов ЕС. Отмечается, что добиться их подписания надеются к декабрю.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Бельгия продолжает настаивать на гарантиях ЕС перед одобрением плана по использованию замороженных активов России для помощи Украине. Украина может столкнуться с финансовым кризисом уже в январе 2026 года, если не получит «репарационный кредит» от Евросоюза, который, как там заявляют, позволит Киеву получить средства сразу, а вернуть их — только после получения репараций от Москвы.
Репарации — это материальные средства, которые одно государство платит другому за причиненный ущерб. Однако не все страны поддержали такую идею. Как сообщал первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, инициатива ряда политиков стран Евросоюза использовать замороженные суверенные активы России в пользу Украины противоречат международному праву.
