SZ: Бельгия одобрит передачу Украине российских активов при одном условии

Бельгия требует гарантий для своей страны от других членов Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключил возможности преобразовать российские активы в кредиты для Украины. Об этом сообщили немецкие журналисты.

Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, для этого премьер-министр потребовал неких гарантий от остальных членов ЕС. Отмечается, что добиться их подписания надеются к декабрю.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Бельгия продолжает настаивать на гарантиях ЕС перед одобрением плана по использованию замороженных активов России для помощи Украине. Украина может столкнуться с финансовым кризисом уже в январе 2026 года, если не получит «репарационный кредит» от Евросоюза, который, как там заявляют, позволит Киеву получить средства сразу, а вернуть их — только после получения репараций от Москвы.

Продолжение после рекламы