Зеленский дал секретные указания украинской делегации: что известно о грядущих переговорах Украины и США

Зеленский утвердил секретные директивы по переговорам с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский дал секретные указания делегации, которая направляется в США для обсуждения мирного плана американского президента Дональда Трампа, а затем будет встречаться по этому поводу с представителями России. По некоторым сообщениям, переговорную группу может возглавить начальник разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), но официально ее главой выступает секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров — он заменяет уволенного с поста главы офиса президента Андрея Ермака. Трамп уже ожидает группу во Флориде, где, по некоторым сообщениям, и пройдут переговоры. Подробнее о грядущей встрече делегаций по мирному плану — в материале URA.RU.

Секретные директивы для переговорщиков Украины

Владимир Зеленский утвердил секретные директивы для украинской делегации, которая будет участвовать в переговорах с США, другими международными партнерами и Россией. «Утвердить новые директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации... (добавляются, тайно)», — написано в тексте распоряжения. Документ опубликован на сайте главы государства.

Буданов* войдет в делегацию по мирному плану

Буданов* летит в США вместе с делегацией Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов вошел в состав украинской делегации для участия в переговорах в США. Об этом сообщил журналист издания The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X. По информации корреспондента, Буданов может возглавить переговорную группу.

«Мне сообщили, что генерал Буданов летит в США. Возможно, в качестве главы делегации, но эта информация нуждается в подтверждении. По всей видимости, переговоры состоятся», — заявил журналист.

Состав украинской делегации

В состав украинской делегации, которая уже направляется в США, вошли высокопоставленные представители страны. По информации Bloomberg, среди них — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Корреспондент Axios и аналитик CNN Барак Равид сообщает, что в переговорах также примут участие:

начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов;

представители украинских разведывательных служб.

Изменения в руководстве делегации

Зеленский подписал указ, которым утвердил новый состав делегации Украины для участия в переговорах с США. Вместо уволенного из офиса президента Андрея Ермака главой делегации назначен Рустем Умеров. Секретарь СНБО уже участвовал в переговорах по Украине с 2022 года.

Переговоры во Флориде

Украинская делегация направляется в США для дальнейшего обсуждения мирного плана, предложенного Дональдом Трампом. Как ожидается, встреча пройдет во Флориде, куда несколько дней назад уехал Трамп — там, в городке Палм-Бич, находится его резиденция «Мар-а-Лаго». Со стороны США в переговорах примут участие:

специальный посланник президента США Стив Уиткофф;

зять Дональда Трампа Джаред Кушнер;

госсекретарь США Марко Рубио.

По информации AFP, встреча делегаций Штатов и Украины пройдет в воскресенье. По другим данным, она пройдет в понедельник 1 декабря. На ней стороны обсудят план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.

Ожидания от переговоров

Зеленский полон ожиданий от грядущих переговоров Фото: Официальный сайт президента Украины

Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация в ближайшее время прибудет в США. По его словам, американская сторона проявляет конструктивный подход. Президент Украины выразил надежду, что в ближайшие дни удастся доработать шаги, указанные в мирном плане.

«Американская сторона проявляет конструктивный подход, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно завершить конфликт. Украинская делегация имеет необходимые директивы, и я ожидаю от коллег работы в соответствии с четкими украинскими приоритетами», — написал он в соцсетях.

Переговоры в Европе

Помимо переговоров в США, запланированы и другие дипломатические встречи. Так, президент Франции Эммануэль Макрон проведет в понедельник, 1 декабря, переговоры с Зеленским в Париже. По информации AFP, на встрече лидеры обсудят «условия справедливого и прочного мира».

Контекст переговоров

Переговоры в США станут продолжением консультаций, которые прошли в Женеве в прошлые выходные. Украинская делегация намерена продолжить обсуждение мирного плана на основе результатов этих встреч.