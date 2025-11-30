Россиянам рассказали, как укрепить иммунитет зимой
Морской рацион, поможет укрепить иммунитет в холода, сообщили эксперты
Фото: Илья Московец © URA.RU
Рыбы и морепродукты помогут поддержать иммунитет с наступлением холодного сезона. Такой совет по укреплению организма дали врач-терапевт Ирина Чикалкина и бренд-шеф Моккано Вячеслав Ким.
«Селен защищает организм от стресса и свободных радикалов. Белок из рыбы легко усваивается и подходит даже для вечернего приема пищи», — уточнила терапевт Ирина Чикалкина в беседе с Life.ru. Она отметила, что сокращение светового дня и снижение синтеза витамина D создают повышенную нагрузку на иммунную систему. Ким порекомендовал готовить рыбу щадящими методами — запекать или готовить на пару, а не жарить.
Эксперты советуют употреблять рыбу 2–3 раза в неделю, сочетая ее с овощами для лучшего усвоения витаминов. Среди полезных блюд — лосось с авокадо, салаты с морепродуктами и роллы без сливочных соусов.
Специалисты считают, что сбалансированное питание с акцентом на морепродукты может стать альтернативой аптечным витаминным комплексам. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, снижают воспалительные процессы и компенсируют сезонный дефицит витамина D, а йод, цинк и селен, которыми богаты морепродукты, помогают поддерживать гормональный баланс и восстанавливать клетки.
