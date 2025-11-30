Логотип РИА URA.RU
Популярные китайские машины глохнут на ходу

Baza: владельцы новых машин EXEED жалуется на заглохший двигатель на ходу
30 ноября 2025 в 15:16
По данным издания, похожая проблема якобы есть и у автомобилей другой китайской марки - Haval

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владельцы автомобилей марки EXEED заявили о серьезных неисправностях: машины глохнут на ходу и самопроизвольно тормозят на большой скорости. Как сообщили в соцсетях, проблемы якобы зафиксированы у нескольких моделей, включая EXEED VX 2023 и 2024 годов выпуска, а также EXEED TLX 2024 и 2025 годов.

По словам владельцев, неисправности связаны с системой старт-стоп, которая должна экономить топливо, автоматически перезапуская двигатель. «Машины замертво глохнут во время движения, после самовольного торможения на панели управления выводятся сразу все ошибки», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на владельцев машин. Как цитирует портал автоюриста Оксану Яковлеву, поломки часто фиксируются у EXEED VX и EXEED TLX. В автосервисах владельцам, как утверждает канал, говорят о заводском браке или неисправности аккумулятора. Стоимость премиального внедорожника EXEED TLX достигает 3,5 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 декабря 2025 года в России вступят в силу новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Базовая ставка будет формироваться с учетом типа, объема и мощности двигателя. При этом для частных лиц, ввозящих авто с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохранится льготный коэффициент.

