Популярные китайские машины глохнут на ходу

По данным издания, похожая проблема якобы есть и у автомобилей другой китайской марки - Haval Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владельцы автомобилей марки EXEED заявили о серьезных неисправностях: машины глохнут на ходу и самопроизвольно тормозят на большой скорости. Как сообщили в соцсетях, проблемы якобы зафиксированы у нескольких моделей, включая EXEED VX 2023 и 2024 годов выпуска, а также EXEED TLX 2024 и 2025 годов.

По словам владельцев, неисправности связаны с системой старт-стоп, которая должна экономить топливо, автоматически перезапуская двигатель. «Машины замертво глохнут во время движения, после самовольного торможения на панели управления выводятся сразу все ошибки», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на владельцев машин. Как цитирует портал автоюриста Оксану Яковлеву, поломки часто фиксируются у EXEED VX и EXEED TLX. В автосервисах владельцам, как утверждает канал, говорят о заводском браке или неисправности аккумулятора. Стоимость премиального внедорожника EXEED TLX достигает 3,5 млн рублей.