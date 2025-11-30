Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Песков заявил об ухудшении позиций Зеленского на Украине

30 ноября 2025 в 15:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Песков: каждый следующий день ухудшает положение Зеленского и киевского режима

Песков: каждый следующий день ухудшает положение Зеленского и киевского режима

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Позиции Владимира Зеленского с каждым днем ослабевают как внутри Украины, так и на линии фронта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима — это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», — сказал Песков журналисту «Россия» Павлу Зупину.  

По его словам, киевский режим продолжает нести стратегические потери. Ситуация развивается не в пользу официального Киева, что подтверждается обстановкой на театре военных действий.

Продолжение после рекламы

Ухудшение позиций Владимира Зеленского отмечается на фоне ряда проблем. Ранее обозреватель Оуэн Мэттьюс заявил, что поведение украинского президента демонстрирует отчаяние и вызывает опасения у сторонников Киева, а коррупционный скандал еще больше подорвал имидж Зеленского внутри страны и за ее пределами.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал