Песков: каждый следующий день ухудшает положение Зеленского и киевского режима Фото: Роман Наумов © URA.RU

Позиции Владимира Зеленского с каждым днем ослабевают как внутри Украины, так и на линии фронта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима — это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», — сказал Песков журналисту «Россия» Павлу Зупину.

По его словам, киевский режим продолжает нести стратегические потери. Ситуация развивается не в пользу официального Киева, что подтверждается обстановкой на театре военных действий.

