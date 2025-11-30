Песков заявил об ухудшении позиций Зеленского на Украине
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Позиции Владимира Зеленского с каждым днем ослабевают как внутри Украины, так и на линии фронта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима — это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», — сказал Песков журналисту «Россия» Павлу Зупину.
По его словам, киевский режим продолжает нести стратегические потери. Ситуация развивается не в пользу официального Киева, что подтверждается обстановкой на театре военных действий.
Ухудшение позиций Владимира Зеленского отмечается на фоне ряда проблем. Ранее обозреватель Оуэн Мэттьюс заявил, что поведение украинского президента демонстрирует отчаяние и вызывает опасения у сторонников Киева, а коррупционный скандал еще больше подорвал имидж Зеленского внутри страны и за ее пределами.
