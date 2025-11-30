Приметы на 1 декабря: что нельзя делать в Перезимье, чтобы не накликать беду

1 декабря в России стартует зима Фото: Илья Московец © URA.RU

1 декабря в народном календаре — Платон и Роман, или Платонов день, известный также как Перезимье. Считалось, что с этого момента зима уже окончательно вступает в силу: дороги заметает, река сковывает лед, а мороз берет землю «в тяжелую руку». Именно первый день декабря называли ключом к зиме — как он прошел, так и пройдут ближайшие три месяца. В материале URA.RU— приметы, традиции, запреты и сны на ночь с 30 ноября на 1 декабря.

1 декабря — какой сегодня праздник

1 декабря отмечают День памяти апостола Платона Анкирского и святого Романа. Платон в народе считался покровителем зимних дорог и путников, а еще — защитником от голода и разорения. Его имя связывали с работами по хозяйству и с первым настоящим зимним погружением природы в холод. Говорили: «Платон зиму правит: если пришла — ворот не будет». То есть если мороз ударил в этот день крепко — оттепелей долго не ждали. Этот день считали поворотным — «зима в дом входит, тепло из дома выходит», поэтому особое внимание уделяли быту, печи, запасам, домашнему миру и простым человеческим делам: поддержке, общению, помощи старшим.

Традиции 1 декабря 2025

Этот день считался точкой входа зимы. В эту дату:

Проверяли сани, смазывали полозья, укрепляли коновязь и ворота.

Перекладывали валенки, шили рукавицы, сушили тулупы.

Пересматривали запасы круп, муки, корма — чтобы знать, хватит ли до весны.

Жизнь становилась медленнее, домашнее. Вечером зажигали свечу у печи, читали вслух, разговаривали — верили, что слова, сказанные в этот день, определяют тон всей зимы. Считалось хорошим знаком пригласить в дом соседа на чай, дать кусок хлеба путнику, согреть кого-то. Такие маленькие поступки считались своеобразным «вкладом в добрую зиму».

Приметы на 1 декабря 2025

Природа и погода

1 декабря было главным барометром зимы. Если наблюдалось:

Сильный мороз с утра — зима будет долгая и стойкая.

Мелкая поземка по двору стелется — жди долгих метелей в январе.

Снег мягкий, крупный, хлопьями — зима теплая, с оттепелями.

Красный закат — к морозцу и ясной погоде на ближайшие дни.

Луна в тумане или в кольце — скоро снегопад.

Птицы низко летают, вороны собираются стаями — к вьюге.

Ветер южный — декабрь будет мягким. Если северный — морозным.

Самая важная примета звучала так: Каков Платон — такова и зима вся будет.

Хозяйственные приметы

Если в этот день трудится легко, дела идут споро — год будет сытым.

Если сломалась мелочь в доме — к неожиданным расходам зимой.

Если в печи огонь гудит — мороз долго не отпустит. Если горит тихо — к оттепелям.

Что можно делать 1 декабря

1 декабря — день дела, заботы о доме и тепле. Главный посыл: чем основательнее подготовка к зиме, тем спокойнее ее проживешь.

Стоит:

Чистить печь, камин, вытяжку — это считалось «пуском тепла в дом».

Чинить одежду, обувь, перчатки — чтобы зима не застала врасплох.

Подкормить птиц — считалось, что добро к пернатым возвращается через тепло и достаток.

Готовить сытную еду: кашу, хлеб, пироги — чтобы год был нескудным.

Навещать родителей и старших родственников — для мирного дома и здоровья в семье.

Также верили, что хорошо 1 декабря начинать длинные проекты — учебу, ремонт, работу. Считалось, что первый зимний шаг задает сезонную энергию, и начатое в этот день идет ровно.

Что нельзя делать 1 декабря

Запреты в этот день почти всегда связаны с нехваткой, холодом и ссорой. Народ предупреждал:

Нельзя ссориться, громко ругаться, обижать детей — иначе зима «принесет холод в дом».

Не дают в долг соль, деньги, хлеб и спички — чтобы самому не остаться без тепла и достатка.

Нельзя выбрасывать остатки еды и крошки — к потере богатства.

Не стоит стричься и стричь когти животным — «обрежешь удачу зиме».

Нельзя начинать путь без молитвы или благого слова — считалось, что Платон хранит только внимательных и спокойных.

После заката запрещено подметать и выносить мусор — «выметешь тепло».

И еще один старинный запрет: не хвастаются делами и достатком — зима быстро проверяет на прочность.

Вещие сны с 30 ноября на 1 декабря 2025

Эта ночь в народе называется пороговой — словно граница между старым и новым временем. Считалось, что сновидения на стыке ноября и декабря особенно точны и могут подсказать, какой будет зима по духу и событиям. Картинки, которые приходили во сне, старались исправить до мелочей. Если бы увидел чистый снег , это были бы добрые знакомые — впереди спокойствие, ровная погода и внутренняя гармония. Метель или пурга , наоборот, сулили хлопоты, суету и множество задач, но вместе с ними — новые силы и движение. Теплая печь, огонь, незабываемый свет в окне символизировали мир в доме, поддержку близких и друзей.

Особое значение придают и образу воды: замерзшая река, гладкий блестящий лед — к надежности, устойчивости и уверенности в зимнем периоде. Дом детства во сне трактовали как знак перемены — часто вскоре приходила важная новость. Встреча с каким-то родственником, который улыбался или разговаривал , считалась благоприятным предзнаменованием — например, в этом сезоне предоставляется поддержка выше. Если снилась дорога или длинный путь , это связывало с будущими изменениями — чаще всего речь идет о работе, месте жительства или отношениях.

При этом дневные сны 1 декабря особого значения не имели — их называли пустыми. А ночные, напротив, считались глубокими и отражающими темп и настроение всей зимы.

