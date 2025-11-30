Украинские дроны атаковали Крым, Татарстан, и Краснодарский край
30 ноября 2025 в 14:36
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В небе над Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном были ликвидированы 10 вражеских беспилотников. Об этом сообщили Минобороны.
