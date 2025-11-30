Песков неоднократно сообщал, что Россия стремится к мирным переговорам и долгосрочному результату Фото: Роман Наумов © URA.RU

Каждый день, пока Киев тянет с переговорами, — это еще один упущенный день для президента Владимира Зеленского и его режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима — это упущенный день», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. Слова опубликованы в telegram-канале «Вести».