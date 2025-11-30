Песков: каждый день промедления Киева — упущение для Зеленского
Песков неоднократно сообщал, что Россия стремится к мирным переговорам и долгосрочному результату
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Каждый день, пока Киев тянет с переговорами, — это еще один упущенный день для президента Владимира Зеленского и его режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима — это упущенный день», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. Слова опубликованы в telegram-канале «Вести».
Ранее президент Владимир Путин сообщил, Россия готова к мирным переговорам, но важно предметно обсудить все детали. Такую позицию РФ высказывала неоднократно. В частности, Песков подчеркивал, что Россия стремится к тому, чтобы переговоры по украинскому урегулированию были успешными. Он отметил, что достижения российской армии в зоне проведения специальной военной операции должны стать для президента Украины Зеленского аргументом в пользу скорейшего начала переговоров. По словам представителя главы государства, промедление может привести к необратимым последствиям.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
