Песков: каждый день промедления Киева — упущение для Зеленского

30 ноября 2025 в 15:39
Песков неоднократно сообщал, что Россия стремится к мирным переговорам и долгосрочному результату

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Каждый день, пока Киев тянет с переговорами, — это еще один упущенный день для президента Владимира Зеленского и его режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима — это упущенный день», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. Слова опубликованы в telegram-канале «Вести». 

Ранее президент Владимир Путин сообщил, Россия готова к мирным переговорам, но важно предметно обсудить все детали. Такую позицию РФ высказывала неоднократно. В частности, Песков подчеркивал, что Россия стремится к тому, чтобы переговоры по украинскому урегулированию были успешными. Он отметил, что достижения российской армии в зоне проведения специальной военной операции должны стать для президента Украины Зеленского аргументом в пользу скорейшего начала переговоров. По словам представителя главы государства, промедление может привести к необратимым последствиям.

