Зеленский объявил о санкциях против Лукойла и Роснефти

Зеленский объявил о синхронизации санкций с США Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина ввела новые санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», синхронизировав ограничения с США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег Россию, и это надо продолжать. Будем делать эти наши санкции фактически общими с партнерами, чтобы мир давил на агрессора», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

Новые ограничения также распространяются на производителей дронов, используемых в войне против Украины. Киев намерен координировать санкционную политику с международными партнерами для максимального воздействия на российский военный потенциал.

