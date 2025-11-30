Зеленский объявил о санкциях против Лукойла и Роснефти
Зеленский объявил о синхронизации санкций с США
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украина ввела новые санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», синхронизировав ограничения с США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег Россию, и это надо продолжать. Будем делать эти наши санкции фактически общими с партнерами, чтобы мир давил на агрессора», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
Новые ограничения также распространяются на производителей дронов, используемых в войне против Украины. Киев намерен координировать санкционную политику с международными партнерами для максимального воздействия на российский военный потенциал.
Ранее в октябре США уже ввели ограничения в отношении «Лукойла» и «Роснефти», разрешив финансовые операции с этими компаниями лишь до 21 ноября для завершения текущей деятельности. Евросоюз, в свою очередь, разрабатывает новый пакет санкций против «Лукойла» и планирует снижать экономические связи с компанией, при этом намерения повысить пошлины на российскую нефть не меняет.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.