Французский военный ушел со сцены, когда Макрон говорил о расширении армии. Видео
Макрон говорил о создании новой нацслужбы
Фото: Официальный сайт Европарламента
Французский военный ушел во время речи президента Эммануэля Макрона, когда тот говорил о расширении армии. Видео, которое активно обсуждают пользователи, опубликовали в соцсетях.
«Если ранее мы поддерживали цели всеобщей службы для укрепления сплоченности внутри одного поколения, ускорение кризисов и ужесточение угроз побуждают меня предложить сегодня чисто военную национальную службу», — сказал президент Франции, видео опубликовал telegram-канал «Радио Sputnik». Именно после этой реплики Макрона военнослужащий ушел.
Ранее президент Макрон опровергал предположения о том, что планируемая реформа национальной военной службы может привести к отправке французской молодежи в зону украинского конфликта. Также обсуждается возможность запуска программы добровольной военной службы, которая может изменить стратегию интеграции мигрантов во Францию. Обязательный призыв на военную службу во Франции был отменен в конце 1990-х годов при Жаке Шираке.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.