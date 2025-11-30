Логотип РИА URA.RU
Французский военный ушел со сцены, когда Макрон говорил о расширении армии. Видео

30 ноября 2025 в 15:02
Макрон говорил о создании новой нацслужбы

Фото: Официальный сайт Европарламента

Французский военный ушел во время речи президента Эммануэля Макрона, когда тот говорил о расширении армии. Видео, которое активно обсуждают пользователи, опубликовали в соцсетях.

«Если ранее мы поддерживали цели всеобщей службы для укрепления сплоченности внутри одного поколения, ускорение кризисов и ужесточение угроз побуждают меня предложить сегодня чисто военную национальную службу», — сказал президент Франции, видео опубликовал telegram-канал «Радио Sputnik». Именно после этой реплики Макрона военнослужащий ушел.

Ранее президент Макрон опровергал предположения о том, что планируемая реформа национальной военной службы может привести к отправке французской молодежи в зону украинского конфликта. Также обсуждается возможность запуска программы добровольной военной службы, которая может изменить стратегию интеграции мигрантов во Францию. Обязательный призыв на военную службу во Франции был отменен в конце 1990-х годов при Жаке Шираке.

