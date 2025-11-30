Российские войска уничтожили предприятия ВПК Украины
30 ноября 2025 в 14:26
Армия России нанесла серию ударов по позициям ВСУ в 143 районах. В результате точных попаданий были уничтожены предприятия ВПК Украины и склады с горючим. Об этом сообщили в Минобороны России. Также были поражены пункты подготовки беспилотников и иностранных наемников.
