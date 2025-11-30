Реабилитолог назвал неочевидные причины болей в спине

Россиянам рассказали неочевидные причины появления боли в спине Фото: Илья Московец © URA.RU

К болям в спине могут приводить не только физические нагрузки, но и такие факторы, как нервное напряжение, неправильное питание, неподходящая обувь и другие. Об этом сообщил реабилитолог, создатель методики «Симметриум» Платон Белецкий.

«Эмоции накапливаются в теле, как снежный ком, — и вот уже хроническая боль», — сообщил Белецкий Life.ru, отметив, что одной из главных причин болей в спине становится нервное напряжение. Стресс вызывает сжатие мышц, особенно в пояснице и плечах, что приводит к воспалению.

Реабилитолог также порекомендовал простые способы снижения напряжения. Среди них: дышать по схеме «вдох четыре секунды — выдох шесть секунд» или гулять хотя бы 10 минут.

Также Белецкий отметил влияние питания. По его словам, сахар и трансжиры могут запускать воспаление тканей, а обезвоживание — приводить к потере упругости межпозвоночных дисков.