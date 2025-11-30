Логотип РИА URA.RU
Путин пошутил, что ходить налево для мужчины — это нормально

30 ноября 2025 в 15:57
Путин пошутил во время визита в Киргизию

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин пошутил, что раньше для мужчины ходить налево было нормой, поскольку в жилищах левая часть была мужской, а правая — женской. Фраза Путина прозвучала во время его визита в Киргизию

«Когда мужчине говорили „иди налево“ — здесь ничего плохого нет», — сказал Владимир Путин на экскурсии во время его визита в Киргизию. Видео публикует журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Так президент отреагировал на рассказ о том, что в киргизских традиционных юртах левая сторона для мужчин, правая — для женщин, что было актуально и для российской истории. После шутки президент и сам пошел налево, когда ему подсказали, куда идти для продолжения официальной части.

Визит главы России в Киргизию состоялся 25-27 ноября. Там он встретился с президентом Садыром Жапаровым и провел саммит ОДКБ.

