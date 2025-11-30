Президент Польши отказался общаться с Орбаном из-за его связей с Россией

Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от двусторонней встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном перед саммитом Вышеградской группы. Об этом официально сообщил глава Бюро по международной политике при канцелярии польского лидера Марчин Пшидач.

«В связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом президент Кароль Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме», — заявил Пшидач в социальной сети X. Ранее планировалось, что после саммита 3 декабря Навроцкий совершит официальный визит в Будапешт. Польские СМИ отмечают, что этот отказ стал ударом по надеждам Будапешта на нормализацию отношений с Варшавой.