В городе Каменск-Уральский Свердловской области подростки разломали автомобиль, который стоял во дворе. Об этом рассказали очевидцы.

«В Каменск-Уральском обнаружили группу подростков, которые на парковке громили автомобиль. Детки вытаскивали из машины детали на глазах у жителей», — сообщается в telegram-канале «112» со ссылкой на горожан.

По словам местных, возможно это была машина родителей одного из ребят. Горожане уточнили, что на землю дети выбросили запаску, аварийный знак, обшивку и другие части салона.

