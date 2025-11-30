Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Свердловчане заметили подростков, которые во дворе разломали автомобиль. Видео

30 ноября 2025 в 15:19
Дети разломали машину в Свердловской области

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В городе Каменск-Уральский Свердловской области подростки разломали автомобиль, который стоял во дворе. Об этом рассказали очевидцы.

«В Каменск-Уральском обнаружили группу подростков, которые на парковке громили автомобиль. Детки вытаскивали из машины детали на глазах у жителей», — сообщается в telegram-канале «112» со ссылкой на горожан.

По словам местных, возможно это была машина родителей одного из ребят. Горожане уточнили, что на землю дети выбросили запаску, аварийный знак, обшивку и другие части салона.

В УМВД России по Свердловской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

