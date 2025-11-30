Житель Челябинской области стал лотерейным миллионером в День матери. Видео
Челябинец выиграл миллион рублей в лотерею
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В День матери один из жителей Челябинской области стал миллионером благодаря телевизионной лотерее. Крупный выигрыш был разыгран в третьем туре популярного шоу на канале ТНТ.
«В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Челябинской области. Выигрыш составил один миллион рублей», — объявил ведущий итоги розыгрыша.
Перед розыгрышем ведущий, как это и полагается, тщательно перемешал бочонки. Удача улыбнулась обладателю билета, когда он вытащил бочонок под номером 60. Именно он принес счастливчику из Челябинской области выигрыш в размере одного миллиона рублей. Отмечается, что столь крупный приз в этом туре достался всего одному лотерейному билету, купленному в Челябинской области.
