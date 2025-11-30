Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Житель Челябинской области стал лотерейным миллионером в День матери. Видео

30 ноября 2025 в 18:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Челябинец выиграл миллион рублей в лотерею

Челябинец выиграл миллион рублей в лотерею

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В День матери один из жителей Челябинской области стал миллионером благодаря телевизионной лотерее. Крупный выигрыш был разыгран в третьем туре популярного шоу на канале ТНТ. 

«В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Челябинской области. Выигрыш составил один миллион рублей», — объявил ведущий итоги розыгрыша. 

Перед розыгрышем ведущий, как это и полагается, тщательно перемешал бочонки. Удача улыбнулась обладателю билета, когда он вытащил бочонок под номером 60. Именно он принес счастливчику из Челябинской области выигрыш в размере одного миллиона рублей. Отмечается, что столь крупный приз в этом туре достался всего одному лотерейному билету, купленному в Челябинской области. 

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал