Челябинская мать-волонтер Ирина Кошевенко и руководитель филиала движения «Золотые руки Ангела» уже несколько лет занимается плетением маскировочных сетей для российских военных. За это время ее руками созданы тысячи специальных изделий, которые помогают защищать бойцов, включая ее собственного сына. Об этом сообщает Народный фронт в Челябинской области.

«Пока я тут плету, он там жив и здоров. Пока я здесь, с ним все будет хорошо», — говорит Ирина о своем сыне Никите, который служит разведчиком в зоне специальной военной операции.

Активисты этой организации за время проведения СВО передали бойцам через Народный фронт десятки тысяч различных изделий: не только масксети, но и волокуши, и антидронные одеяла.

