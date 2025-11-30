В первом туре шоу певица из Челябинска спела хит Alicia Keys Фото: пресс-служба ТНТ

Молодая мама из Челябинска Алена Авдеева вышла на сцену шоу «Ярче звезд» в эфире ТНТ, чтобы перевоплотиться в легендарную R&B-исполнительницу Алишу Киз. В обычной жизни Алена все свое время посвящает двухлетнему сыну Андрею, а в редкие свободные минуты занимается вокалом и изучает турецкий язык. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«Образ артистки, в которую я перевоплотилась, мне близок, потому что всю юность я пела и училась на ее песнях. Сама певица мне нравится своей уверенностью, спокойствием; в ней чувствуется твёрдый дух, и она также прекрасный человек», — рассказала участница из Челябинска. В первом туре шоу певица спела хит Alicia Keys «Fallin» — дебютный сингл американской певицы из альбома Songs in A Minor (2001).

К сожалению, ни один из членов жюри, в составе которого были Марина Кравец, Дарья Блохина, Иван Абрамов и Алексей Чумаков не проголосовал за челябинку. Однако выступление не осталось без внимания. Алексей Чумаков, например, сделал участнице весьма оригинальный комплимент, отметив ее сексуальность и заявив, что ему жаль, что он не те джинсы, которые были на Алене.

Ранее мы писали, что Алена с раннего возраста увлекается музыкой и создает собственные композиции. Девушка мечтала посетить концерт Алиши Киз, и именно это желание стало мотивацией для участия в телешоу «Ярче звезд» на канале ТНТ. Челябинка поставила цель побороться за главный приз в пять миллионов рублей.









Молодая мама из Челябинска перевоплотилась в певицу Alicia Keys в музыкальном шоу на ТНТ