Ко Дню матери были вручены подарки от депутата

Депутат заксобрания региона Виген Мхитарян в честь Дня матери, который отмечается в РФ 30 ноября, передал подарки жительницам Челябинска. Подарки и поздравительные адреса получили более сотни женщин. Среди них матери погибших участников СВО, жены военнослужащих, сотрудники учреждений и активные жительницы.

«Дорогие, милые мамы! Поздравляю вас с самым прекрасным и добрым праздником — Днём матери! Выражаю особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам-опекунам. Низкий поклон — матерям, чьи сыновья и дочери посвятили свою жизнь защите Родины в зоне специальной военной операции. Гордимся вашими детьми и преклоняемся перед вашей стойкостью!», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мхитарян пожелал матерям крепкого здоровья, женского счастья и неиссякаемой энергии. Депутат также отметил благодарственными письмами и денежными премиями 25 сотрудников учреждений и активных жителей за достойное воспитание детей и сохранение семейных традиций.

