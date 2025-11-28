Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Нижневартовске отменили выступление известного на всю страну комика

В Нижневартовске отменили выступление Нурлана Сабурова
28 ноября 2025 в 22:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Также отменили все клубные мероприятия

Также отменили все клубные мероприятия

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) во Дворце культуры «Октябрь» произошло отключение электроснабжения. Из-за этого отменяются занятия всех клубов 28 и 29 ноября, а также стендап-концерт Нурлана Сабурова. Об этом сообщает сам ДК «Октябрь».

«В связи с низкими температурами и выходом из строя рубильника вводно-распределительного устройства (ВРУ) во Дворце культуры „Октябрь“ 28 ноября 2025 года, занятия клубных формирований 28 и 29 ноября 2025 года отменяются. Стендап концерт Нурлана Сабурова также отменяется. Приносим свои извинения», — передает слова ДК telegram-канал «Нижневартовск. Официально». Сейчас обслуживающая организация ведет восстановительные работы на ВРУ.

Ранее ассоциация ветеранов СВО Сургута (ХМАО) потребовала отменить концерт Сабурова. Причина кроется в высказываниях юмориста об специальной военной операции.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал