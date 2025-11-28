В Нижневартовске отменили выступление известного на всю страну комика

В Нижневартовске (ХМАО) во Дворце культуры «Октябрь» произошло отключение электроснабжения. Из-за этого отменяются занятия всех клубов 28 и 29 ноября, а также стендап-концерт Нурлана Сабурова. Об этом сообщает сам ДК «Октябрь».

«В связи с низкими температурами и выходом из строя рубильника вводно-распределительного устройства (ВРУ) во Дворце культуры „Октябрь“ 28 ноября 2025 года, занятия клубных формирований 28 и 29 ноября 2025 года отменяются. Стендап концерт Нурлана Сабурова также отменяется. Приносим свои извинения», — передает слова ДК telegram-канал «Нижневартовск. Официально». Сейчас обслуживающая организация ведет восстановительные работы на ВРУ.