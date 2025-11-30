«Портал услуг Тюменской области» ждет масштабное обновление в 2026 году

«Портал услуг Тюменской области» полностью обновили; пользователи увидят изменения в 2026 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2025 году специалисты полностью переработали внешний вид «Портала услуг Тюменской области» и интерфейс, а также усовершенствовали внутреннюю систему: теперь она соответствует современным технологическим стандартам и обеспечивает более высокую защиту данных. Все эти изменения пользователи смогут оценить уже в 2026 году, сообщает издание «Комсомольская правда».

«В 2026 году продолжим развивать сервисы, повышать долю отечественных решений и систем, которые делают взаимодействие государства и граждан проще, быстрее и надежнее», — цитируют слова директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова на сайте издания. По его словам, государственные сервисы становятся удобнее и качественнее, все больше процессов переводят в цифровой формат.