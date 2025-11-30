Школьники из Челябинска завоевали серебряные медали в Китае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученики физико-математического лицея №31 из Челябинска Арина Прокудина и Иван Кокарев вернулись домой с серебряными медалями Китайской национальной олимпиады по математике. После победы ребят поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает правительство РФ.

«В будущем именно они будут определять технологическое лидерство России. Выражаю благодарность педагогам, наставникам и родителям за то, что они поддерживают школьников и помогают им в подготовке», — поздравил победителей Чернышенко.

Арина (третья слева) и Иван (второй справа) учатся в лицее № 31 Фото: пресс-служба правительства РФ