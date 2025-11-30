Логотип РИА URA.RU
Ученики челябинского лицея отличились на Китайской олимпиаде по математике. Фото

30 ноября 2025 в 19:37
Школьники из Челябинска завоевали серебряные медали в Китае

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученики физико-математического лицея №31 из Челябинска Арина Прокудина и Иван Кокарев вернулись домой с серебряными медалями Китайской национальной олимпиады по математике. После победы ребят поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает правительство РФ. 

«В будущем именно они будут определять технологическое лидерство России. Выражаю благодарность педагогам, наставникам и родителям за то, что они поддерживают школьников и помогают им в подготовке», — поздравил победителей Чернышенко. 

Арина (третья слева) и Иван (второй справа) учатся в лицее № 31

Фото: пресс-служба правительства РФ

Соревнования проходили в городе Тайюань, где сборная России выступила блестяще — все шесть ее участников получили награды. Руководитель сборной — профессор факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного университета Федор Петров. Эта олимпиада стала важным этапом подготовки к Международной математической олимпиаде, которая в следующем году состоится в Шанхае.

