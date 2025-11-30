Матерей и жен участников СВО пригласили в Челябинский оперный театр Фото: Пресс-служба фонда «Объединение РФ» © URA.RU

В День матери, 30 ноября, Благотворительный фонд «Объединение.РФ» организовал для 200 семей участников СВО посещение Челябинского государственного театра оперы и балета имени Глинки. Подарки получили матери и жены военнослужащих, в том числе матери погибших бойцов, сообщили URA.RU в фонде.

«Нет более благородной миссии, чем дарить и воспитывать новую жизнь. Мама — самый дорогой человек для каждого из нас. Сегодняшний вечер — наш способ показать, как важна роль матерей. Мы хотим выразить благодарность всем женщинам за силу и неоценимый вклад в воспитание детей, в жизнь тех, кто сегодня на передовой, и в память о тех, кто защищал нас», — заявил вице-спикер ЗСО, председатель попечительского совета фонда Анатолий Ерёмин.

Гостям показали один из самых зрелищных и технически сложных спектаклей — балет Александра Глазунова «Раймонда». Этот балет по праву считается шедевром хореографического искусства. Символичный выбор постановки подчеркнул благородство и значимость сыновей, которые, подобно рыцарям, защищают Родину.

Данное мероприятие далеко не первое в череде инициатив фонда. В течение трех месяцев Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» приобретает билеты на различные представления и распространяет их среди жен и матерей наших военнослужащих.

«Иногда это комедия, иногда мелодрама, а порой и возможность дать волю слезам. Это тоже часть жизни. После каждого такого вечера мы получаем отзывы, и именно они побуждают нас продолжать эту работу», — говорит депутат гордумы Челябинска, руководитель фонда Артем Барбашин.