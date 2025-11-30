Логотип РИА URA.RU
Умерла бывшая волейболистка свердловской команды Галина Карполь

30 ноября 2025 в 19:52
Ушла из жизни известная спортсменка

Фото: Илья Московец © URA.RU

Галина Карполь, которая выступала за свердловский волейбольный клуб «Уралочка», ушла из жизни на 85-м году жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

«Карполь умерла в Екатеринбурге. Она была спортсменкой и женой вице-президента клуба „Уралочка-НТМК“ Николая Карполя», — отметили в спортивной федерации.

Галина Карполь много лет играла в составе «Уралочки». Затем она тренировала юных спортсменок.

