Умерла бывшая волейболистка свердловской команды Галина Карполь

Галина Карполь, которая выступала за свердловский волейбольный клуб «Уралочка», ушла из жизни на 85-м году жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

«Карполь умерла в Екатеринбурге. Она была спортсменкой и женой вице-президента клуба „Уралочка-НТМК“ Николая Карполя», — отметили в спортивной федерации.