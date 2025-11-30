«Можем поспорить с Дубаем и Нью-Йорком»: Академию спорта Алтушкина признали лучшей в России

Свердловский спорткомплекс стал лучшим в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спорткомплекс единоборств Русской медной компании Игоря Алтушкина — RCC Gym в Екатеринбурге — стал лучшим спортивным проектом 2025 года в России. Вручавший награду заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин признался, что не видел ничего подобного в стране.

«Спорткомплекс отмечен наградой федеральной премии „Moscow sport and fitness awards“, которая проводится по инициативе Московского департамента спорта. Всего было отмечено шесть победителей в разных номинациях — от лучшего спортсмена до сильнейшего бренда. RCC Gym стал лучшим спортивным проектом этого года», — поделились с URA.RU в пресс-службе РМК.

Награду управляющей RCC Gym Ольге Стаховой вручил Дмитрий Яшанькин. Он ранее лично приезжал в спортивный квартал «Архангел Михаил» вместе с хоккеистом Александром Овечкиным. «Эта награда отправляется в шикарный и невероятный клуб — Петру Яну большой привет, руководителям респект. Я не видел ничего подобного на территории России. Мы можем поспорить и с Дубаем, и с Нью-Йорком», — прокомментировал он.

RCC Gym — это новый проект Русской медной компании по развитию любительского и профессионального спорта на Урале. Фитнес-центр является частью многофункционального спортивного комплекса «Академия спорта РМК».