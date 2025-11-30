Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

«Можем поспорить с Дубаем и Нью-Йорком»: Академию спорта Алтушкина признали лучшей в России

Спортивный комплекс Екатеринбурга признали лучшим в России
30 ноября 2025 в 19:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Свердловский спорткомплекс стал лучшим в РФ

Свердловский спорткомплекс стал лучшим в РФ

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спорткомплекс единоборств Русской медной компании Игоря Алтушкина — RCC Gym в Екатеринбурге — стал лучшим спортивным проектом 2025 года в России. Вручавший награду заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин признался, что не видел ничего подобного в стране.

«Спорткомплекс отмечен наградой федеральной премии „Moscow sport and fitness awards“, которая проводится по инициативе Московского департамента спорта. Всего было отмечено шесть победителей в разных номинациях — от лучшего спортсмена до сильнейшего бренда. RCC Gym стал лучшим спортивным проектом этого года», — поделились с URA.RU в пресс-службе РМК.

Награду управляющей RCC Gym Ольге Стаховой вручил Дмитрий Яшанькин. Он ранее лично приезжал в спортивный квартал «Архангел Михаил» вместе с хоккеистом Александром Овечкиным. «Эта награда отправляется в шикарный и невероятный клуб — Петру Яну большой привет, руководителям респект. Я не видел ничего подобного на территории России. Мы можем поспорить и с Дубаем, и с Нью-Йорком», — прокомментировал он.

Продолжение после рекламы

RCC Gym — это новый проект Русской медной компании по развитию любительского и профессионального спорта на Урале. Фитнес-центр является частью многофункционального спортивного комплекса «Академия спорта РМК».

Ранее URA.RU рассказывало, что Академия спорта РМК выросла из проекта Академии единоборств РМК, которая открылась в 2018 году. На четырех этажах размещаются 10 направлений: бокс, MMA, тайский бокс, кикбоксинг, карате киокусинкай, карате косики, дзюдо, тхэквондо МФТ, джиу-джитсу, грэпплинг, а также силовой экстрим и кроссфит. Есть арена для соревнований всех уровней профессионального и любительского формата.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал