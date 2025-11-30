«Можем поспорить с Дубаем и Нью-Йорком»: Академию спорта Алтушкина признали лучшей в России
Свердловский спорткомплекс стал лучшим в РФ
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Спорткомплекс единоборств Русской медной компании Игоря Алтушкина — RCC Gym в Екатеринбурге — стал лучшим спортивным проектом 2025 года в России. Вручавший награду заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин признался, что не видел ничего подобного в стране.
«Спорткомплекс отмечен наградой федеральной премии „Moscow sport and fitness awards“, которая проводится по инициативе Московского департамента спорта. Всего было отмечено шесть победителей в разных номинациях — от лучшего спортсмена до сильнейшего бренда. RCC Gym стал лучшим спортивным проектом этого года», — поделились с URA.RU в пресс-службе РМК.
Награду управляющей RCC Gym Ольге Стаховой вручил Дмитрий Яшанькин. Он ранее лично приезжал в спортивный квартал «Архангел Михаил» вместе с хоккеистом Александром Овечкиным. «Эта награда отправляется в шикарный и невероятный клуб — Петру Яну большой привет, руководителям респект. Я не видел ничего подобного на территории России. Мы можем поспорить и с Дубаем, и с Нью-Йорком», — прокомментировал он.
RCC Gym — это новый проект Русской медной компании по развитию любительского и профессионального спорта на Урале. Фитнес-центр является частью многофункционального спортивного комплекса «Академия спорта РМК».
Ранее URA.RU рассказывало, что Академия спорта РМК выросла из проекта Академии единоборств РМК, которая открылась в 2018 году. На четырех этажах размещаются 10 направлений: бокс, MMA, тайский бокс, кикбоксинг, карате киокусинкай, карате косики, дзюдо, тхэквондо МФТ, джиу-джитсу, грэпплинг, а также силовой экстрим и кроссфит. Есть арена для соревнований всех уровней профессионального и любительского формата.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
- Вася30 ноября 2025 19:17Проект - супер!