Величественные и шумные: топ водопадов в Свердловской области

Осень и холодная пора в Свердловской области — не повод откладывать путешествия и вместо привычного досуга можно отправиться в однодневный поход и посмотреть на водопад. URA.RU составило подборку известных и доступных водопадов.
Висимо-Уткинский водопад
Расположено живописное место в деревне Усть-Утка (около 60 километров от Нижнего Тагила). Водопад является искусственным — это слив плотины пруда, который создан на реке Межевая Утка.
На месте можно сделать красивые снимки, поднявшись по пешеходному мосту через плотину, там же можно спуститься к подножию водопада. Высота падения воды составляет около пяти метров.
Водопад «Грохотун»
Берет свое начало на реке Кунгурка и находится в 40 километрах от Екатеринбурга. Водопад получил свое название из-за шума падающей воды, высота каскадов варьируется от трех до четырех метров. А сам водопад достигает высоты в пять метров. Вода здесь чистая, что позволяет летом искупаться.
Добраться к водопаду на личном авто можно по Полевскому тракту, ориентир — указатель на Дегтярск и Ревду. Также по маршруту ходят рейсы от Южного автовокзала, путешественникам нужно выйти на остановке «Кунгурка».
Гилевский водопад
Находится в Белоярском районе, поблизости около деревни Гилева. Водопад рукотворный и появился на реке Брусянка после создания Гилевского пруда. Заядлые искатели приключений советуют посещать водопад весной, когда в половодье вода с шумом падает с каменистого спуска, а брызги разлетаются в разные стороны.
Водопад «Каменные губы»
На реке Глубокая (Сысертский муниципальный округ) в 200 метрах ниже по течению от плотины появился этот водопад. Он получил такое название из-за формы скал. Водопад является небольшим относительно вышеперечисленных — около двух-трех метров. К воде с правого берега можно спуститься по деревянной лестнице..
Южаковский водопад
Недалеко от села Южаково (Горноуральский городской округ) появился после пруда на месте слияния рек Шиловка и Амбарка. При строительстве пруда пришлось выкопать русло для выхода воды, она потекла по скальным породам, образовав горную реку. Местные жители и туристы летом часто купаются в водоеме.
Шатский водопад
На реке Шата вблизи города Сухой Лог в небольшом каньоне бьет водопад высотой около пяти метров. По обеим сторонам, чуть ниже от водопада, растут сосны, а в скалах расположены небольшие гроты. Водопад советуют посещать во время весеннего половодья, летом река становится маловодной и водопад мельчает.
