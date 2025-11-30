Логотип РИА URA.RU
Работница свердловского завода стала звездой конкурса красоты. Фото

30 ноября 2025 в 17:22
Сотрудница металлургического предприятия выступила на конкурсе красоты в Серове

Сотрудница металлургического предприятия выступила на конкурсе красоты в Серове

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Свердловской области сотрудница Надеждинского металлургического завода Екатерина Вылегжанина блеснула обаянием на городском конкурсе красоты. Об этом рассказали представители предприятия.

«Екатерина Вылегжанина успешно выступила на общегородском конкурсе красоты и таланта „Краса Серова-2025“. Заводчанка отмечена сразу в двух номинациях: „Великолепие“ и „Вторая вице-Краса Серова“, — передает газета „Сталь“ из города Серова.

Ранее в Свердловской области прошел конкурс «Мисс Бизнес Екатеринбург», где победительницами стали бизнес-леди из региона. Например, Валерия Мирзоева, владеющая студией кинезиотерапии и реабилитации, получила титул «Мисс Бизнес Екатеринбург». Теперь внимание переключилось на Серов, где сотрудница Надеждинского металлургического завода Екатерина Вылегжанина отличилась на городском конкурсе красоты. 

Екатерина Вылегжанина блистала на мероприятии

Фото: газета «Сталь» ВК

Комментарии (3)
  • Жанна
    30 ноября 2025 18:00
    Красавица.
  • Иван
    30 ноября 2025 17:36
    Я считаю в таких девушках и женщинах красота! Они и работают и детей воспитывают и семью берегут. Без них вымрем...
  • Иван
    30 ноября 2025 17:23
    Красивая заводчанка!
