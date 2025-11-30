Сотрудница металлургического предприятия выступила на конкурсе красоты в Серове Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Свердловской области сотрудница Надеждинского металлургического завода Екатерина Вылегжанина блеснула обаянием на городском конкурсе красоты. Об этом рассказали представители предприятия.

«Екатерина Вылегжанина успешно выступила на общегородском конкурсе красоты и таланта „Краса Серова-2025“. Заводчанка отмечена сразу в двух номинациях: „Великолепие“ и „Вторая вице-Краса Серова“, — передает газета „Сталь“ из города Серова.

Ранее в Свердловской области прошел конкурс «Мисс Бизнес Екатеринбург», где победительницами стали бизнес-леди из региона. Например, Валерия Мирзоева, владеющая студией кинезиотерапии и реабилитации, получила титул «Мисс Бизнес Екатеринбург». Теперь внимание переключилось на Серов, где сотрудница Надеждинского металлургического завода Екатерина Вылегжанина отличилась на городском конкурсе красоты.

Продолжение после рекламы