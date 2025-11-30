Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Из Тюмени в зону СВО отправили колонну из 13 грузовых машин

30 ноября 2025 в 20:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Груз из 13 машин для 20 воинских подразделений отправили 28 ноября

Груз из 13 машин для 20 воинских подразделений отправили 28 ноября

Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Тюменская область направила 35-ю партию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Груз, состоящий из 13 грузовых машин, был отправлен для 20 воинских подразделений.

«Вся помощь собрана силами жителей нашей области и передана в рамках проекта „Тюмень для Победы“. В этот раз было собрано 13 грузовых машин, в составе конвоя передано имущество для 20 воинских подразделений», — рассказал мэр в своем telegram-канале.

В состав 35-й партии гуманитарной помощи также вошли два автомобиля «Нива» и один УАЗ, 25 радиостанций с аккумуляторами, 15 мотоциклов и 20 маскировочных сетей. Также военнослужащим передали четыре детектора дронов, семь квадрокоптеров «Мавик», 300 листов ОСБ, трубы, сантехнику, электрооборудование, металлопродукцию, генераторы и отопители. Отдельное внимание уделили медицинским изделиям и лекарствам, а также офисной технике.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал