Из Тюмени в зону СВО отправили колонну из 13 грузовых машин

Груз из 13 машин для 20 воинских подразделений отправили 28 ноября Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Тюменская область направила 35-ю партию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Груз, состоящий из 13 грузовых машин, был отправлен для 20 воинских подразделений.

«Вся помощь собрана силами жителей нашей области и передана в рамках проекта „Тюмень для Победы“. В этот раз было собрано 13 грузовых машин, в составе конвоя передано имущество для 20 воинских подразделений», — рассказал мэр в своем telegram-канале.