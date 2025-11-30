Из Тюмени в зону СВО отправили колонну из 13 грузовых машин
Груз из 13 машин для 20 воинских подразделений отправили 28 ноября
Фото: Ася Бронникова © URA.RU
Тюменская область направила 35-ю партию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Груз, состоящий из 13 грузовых машин, был отправлен для 20 воинских подразделений.
«Вся помощь собрана силами жителей нашей области и передана в рамках проекта „Тюмень для Победы“. В этот раз было собрано 13 грузовых машин, в составе конвоя передано имущество для 20 воинских подразделений», — рассказал мэр в своем telegram-канале.
В состав 35-й партии гуманитарной помощи также вошли два автомобиля «Нива» и один УАЗ, 25 радиостанций с аккумуляторами, 15 мотоциклов и 20 маскировочных сетей. Также военнослужащим передали четыре детектора дронов, семь квадрокоптеров «Мавик», 300 листов ОСБ, трубы, сантехнику, электрооборудование, металлопродукцию, генераторы и отопители. Отдельное внимание уделили медицинским изделиям и лекарствам, а также офисной технике.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!