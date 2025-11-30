Из-за столкновения двух иномарок в Екатеринбурге пострадал пешеход
Полиция устанавливает причины аварии в Екатеринбурге
Фото: Илья Московец © URA.RU
На улице Машиностроителей в Екатеринбурге столкнулись автомобили Peugeot 207 и Toyota Camry. После удара французскую машину выкинуло на тротуар, где шла горожанка. Она получила травмы. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции.
«В аварии пострадала 41-летняя жительница Екатеринбурга, которая шла по тротуару. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили URA.RU в полиции.
Уточняется, что водитель Toyota Camry многократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Женщина за рулем Peugeot 207 ранее не нарушала правила.
