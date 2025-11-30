Челябинская школьница стала лучшим учеником России. Фото
Гран-при получила Анастасия Кучеренко из лицея № 11 Челябинска
Фото: Челябинское отделение «Движение Первых»
В Челябинске подвели итоги престижного всероссийского конкурса «Ученик года». Лучшей из лучших стала Анастасия Кучеренко из челябинского лицея № 11, удостоившаяся гран-при. Об этом сообщила руководитель регионального отделения «Движение Первых» Светлана Буравова.
«Поздравляю Анастасию Кучеренко из Лицея № 11 Челябинска с гран-при финала Всероссийского конкурса „Ученик года“. Достойная победа на федеральном уровне — на конкурсе, который ежегодно объединяет самых инициативных, целеустремлённых и талантливых школьников со всей страны», — написала Буравова в своем telegram-канале.
За главный приз боролись более 150 школьников из 46 регионов. Конкурс проходил с 28 по 30 ноября, а церемония награждения состоялась в прямом эфире 30 ноября. Помимо определения обладателя гран-при, организаторы объявили победителей в семи дополнительных номинациях. Мероприятие было организовано Российским Союзом Молодежи и региональным отделением «Движение Первых».
Гран-при всероссийского конкурса получила ученица из Челябинска
Фото: Челябинское отделение «Движение Первых»
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!