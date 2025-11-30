ФК «Челябинск» проиграл воронежскому «Факелу» в лиге PARI

«Челябинск» отбил несколько опасных атак противника (архивное фото) Фото: Илья Изотов © URA.RU

Футбольный клуб «Челябинск» сыграл с «Факелом» на одноименном стадионе в Воронеже рамках 21-го тура Первой лиги. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, передает корреспондент URA.RU.

«На 36-й минуте „Факел“ открыл счет. Автором гола стал Белайди Пуси — лучший бомбардир Первой лиги, который удачно замкнул прострел с фланга. На четвертой минуте дополнительного времени Мераби Уридия увеличил преимущество хозяев поля, забив второй гол», — сообщает корреспондент URA.RU, следивший за матчем.

В перерыве тренер «Челябинска» произвел три замены. За Раиля Абдуллина играл Алан Агаев, Данила Емельянова — Александр Носов, а Денис Пушкарев вышел на поле вместо Вильфрида Квасси Эзы.

