В Пермском крае наблюдается пик очередного потепления

Отклонение температуры воздуха от климатической нормы достигнет 11 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU

Очередной пик потепления зафиксирован в Пермском крае. Отклонение температуры от климатической нормы 30 ноября 2025 года составило примерно 11 градусов. По данным ГИС-центра ПГНИУ, это может стать самым высоким показателем в нынешнем ноябре.

«Сегодня отклонение температуры воздуха от климатической нормы достигнет 11 градусов. Возможно, это будет самое высокое значение в нынешнем ноябре. Суточный рекорд тепла за 30 ноября значительно выше — +4,6 градуса от 1969 года. Однако есть небольшая вероятность обновления суточного рекорда тепла для 1 декабря сегодня ночью (он составляет +3,0 градусов и был установлен в 2021 году)», — сообщает telegram-канал центра.