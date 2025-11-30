В Пермском крае сняли режим опасности БПЛА
30 ноября 2025 в 18:11
Опасность атаки БПЛА отменили
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности. Его объявляли 30 ноября после полудня. Об этом рассказали в МЧС России по региону.
«Режим „Беспилотной опасности“ снят в регионе», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее режим опасности БПЛА вводился для безопасности жителей.
