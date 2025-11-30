Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае сняли режим опасности БПЛА

30 ноября 2025 в 18:11
Опасность атаки БПЛА отменили

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности. Его объявляли 30 ноября после полудня. Об этом рассказали в МЧС России по региону.

«Режим „Беспилотной опасности“ снят в регионе», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее режим опасности БПЛА вводился для безопасности жителей.

Режим опасности БПЛА был введен 30 ноября после полудня.

