Пермяков предупредили об опасности гололеда на дорогах

Гололед может образоваться на дорогах в Пермском крае Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Пермском крае ожидаются неблагоприятные природные явления, в том числе, гололед на дорогах. Об этом предупредили в МЧС России по региону.

«Температура в Перми будет колебаться от -3 до +2 градусов. Местами пройдут небольшие осадки, мокрый снег, дождь. Прогнозируется гололедица», — сообщается в telegram-канале ведомства.