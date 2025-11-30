Пермяков предупредили об опасности гололеда на дорогах
Гололед может образоваться на дорогах в Пермском крае
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Пермском крае ожидаются неблагоприятные природные явления, в том числе, гололед на дорогах. Об этом предупредили в МЧС России по региону.
«Температура в Перми будет колебаться от -3 до +2 градусов. Местами пройдут небольшие осадки, мокрый снег, дождь. Прогнозируется гололедица», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее МЧС уже предупреждало жителей Пермского края о возможности гололедицы и связанных с ней рисков — заторов и роста числа ДТП. Тогда ведомство рекомендовало водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — быть осторожными при передвижении.
