Пермяков предупредили об опасности гололеда на дорогах

30 ноября 2025 в 19:39
Гололед может образоваться на дорогах в Пермском крае

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Пермском крае ожидаются неблагоприятные природные явления, в том числе, гололед на дорогах. Об этом предупредили в МЧС России по региону.

«Температура в Перми будет колебаться от -3 до +2 градусов. Местами пройдут небольшие осадки, мокрый снег, дождь. Прогнозируется гололедица», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее МЧС уже предупреждало жителей Пермского края о возможности гололедицы и связанных с ней рисков — заторов и роста числа ДТП. Тогда ведомство рекомендовало водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — быть осторожными при передвижении.

